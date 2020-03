Champions League ed Europa League sospese: a breve l’ufficialitÃ  – Marca

Champions League ed Europa League sospese: a breve l’ufficialità – Marca

Condividi questo articolo

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, i recenti sviluppi della pandemia Coronavirus, con un importante ingresso anche nel mondo dello sport, porteranno alla sospensione anche della Champions League e della Europa League: manca solo l’ufficialità. Il match tra Inter e Getafe era già stato annullato

SOSPENIONE – Il Coronavirus ha definitivamente invaso il mondo dello sport. E la UEFA, ora, non può più fare finta di nulla. Martedì e mercoledì si sono giocati 4 ritorni degli ottavi di finale di Champions League, ma le comperizioni europee verranno ora sospese. In queste ore si è registrata una decisa escalation, con la posività di Daniele Rugani (vedi qui) e la sospensione della Liga (vedi qui). Per questo, dunque, anche le partie di questa sera di Europa League non si disputeranno. Inter-Getafe e Siviglia-Roma erano comunque già state annullate.

Fonte: Marca.