Romano: «Pjanic vice-Brozovic all’Inter? Ingaggio elevato, vi dico»

Romano, giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify dopo aver chiarito la situazione rinnovi in casa Inter (vedi QUI), ha parlato anche del possibile vice-Brozovic per la prossima stagione citando anche Miralem Pjanic.

VICE-BROZOVIC – Fabrizio Romano parla anche del possibile acquisto di Miralem Pjanic come possibile ruolo di vice-Brozovic all’Inter: «Ad oggi non mi risulta. Quel che è certo è che l’Inter acquisterà un giocatore che farà il vice al croato, però non mi risulta sia Miralem anche per una questione di ingaggio. Vero che oggi è al Besiktas, ma è di proprietà del Barcellona e con un ingaggio da Barcellona».