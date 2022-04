Caressa: «Inter rischia lo scudetto per l’errore di un portiere, ora basta!»

Caressa il giorno dopo Bologna-Inter ha commentato la lotta scudetto in Serie A analizzando nello specifico la situazione delle prime due della classifica. Poi un appello riguardo chi si ostina a giocare ancora sul portiere.

NEL VIVO – Fabio Caressa in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha commentato così la lotta scudetto ad oggi: «Comincio a capirci poco di questo campionato, ogni statistica sta saltando! Tutte le squadre che sono andate in testa hanno avuto grandi alti e bassi. Sono rimasto molto sorpreso dalla partita dell’Inter contro il Bologna. Abbiamo dato quasi per scontato quei tre punti dei nerazzurri, considerando che il Bologna poteva avere meno stimoli. Sicuramente mancava qualche giocatore, Inzaghi ha pagato l’assenza di Samir Handanovic e di Alessandro Bastoni, anche se poi non perdi per Dimarco, ma per Radu sì anche se poi apriamo la parentesi palla al portiere. Quest’anno il PSG è uscito dalla UEFA Champions League per l’errore di un portiere, il Venezia ha perso lo scontro diretto importantissimo con la Sampdoria per l’errore del portiere, l’Inter rischia di perdere lo scudetto per l’errore del portiere, ora basta! Il portiere deve parare, ci sono altre soluzioni. Adesso tutto è in mano al Milan, e di conseguenza non può sbagliare. Ma in questo momento c’è una tale personalità nel Milan che permetta di affrontare le partite con tranquillità? Ora quello che hai dentro farà la differenza. Il Milan a differenza dell’Inter è in crescita costante dalla pandemia».