Romano: «Perisic ha una sola priorità! E con l’Inter un nodo da sciogliere»

Romano, giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify ha aggiornato per quanto riguarda la questione legata al rinnovo di Ivan Perisic con l’Inter.

VERSO IL RINNOVO – Fabrizio Romano aggiorna riguardo la situazione rinnovo dell’esterno croato: «Da parte di Ivan Perisic l’Inter è l’unica priorità! Non è vero che chiuderà la carriera in Bundesliga, ormai per lui è un capitolo chiuso. Il nodo, adesso, è puramente economico. L’Intenzione di entrambi è di continuare insieme, c’è grande ottimismo a partire già dalle prossime settimane».