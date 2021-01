Romano: “Mercato Inter, più cessioni che acquisti. Competitivi così”

Fabrizio Romano

Dopo Inter-Crotone dagli studi di “Sky Sport” Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato della sessione invernale legata ai nerazzurri e in particolare la possibile cessione di Eriksen.

IL MERCATO – Dopo Inter-Crotone, Fabrizio Romano su Sky parla di quello che probabilmente sarà il mercato nerazzurro: «L’Inter si ritiene competitiva con questa rosa ma c’è anche un discorso di costi compatibilmente con quello che sono le esigenze del club cioè abbassare il monte ingaggi. Difficile ripetere un colpo alla “Eriksen” come lo scorso anno. L’Inter pensa a sfoltire, al momento però ancora nulla di avanzato come Pinamonti. Prima le cessioni e poi qualche accorgimento in attacco e al massimo un centrocampista».

SU ERIKSEN – Romano parla in particolare della possibile trattativa tra Inter e PSG per Eriksen: «Ci sono tante voci di uno scambio con il PSG per Paredes ma a noi non risulta un discorso di questo tipo. Pochettino non ha chiesto Eriksen, è un giocatore con il quale ha chiaramente un legame ma non è rimasto con qualcosa di speciale».