Romano: «Inter-Milenkovic anche se c’è accordo con Bremer! E Skriniar…»

Romano conferma quanto già anticipato da Gianluca Di Marzio riguardo l’interesse dell’Inter per Nikola Milenkovic (vedi articolo). L’esperto di mercato, inoltre, chiarisce la situazione in difesa per quanto riguarda Bremer e Skriniar.

IN DIFESA – Fabrizio Romano fa il punto della situazione riguardo la situazione in difesa: «L’Inter è molto interessata a Nikola Milenkovic. Con Gleison Bremer c’è l’accordo verbale, ma ancora nessun accordo con il Torino. Il PSG, invece, segue Milan Skriniar. Ma ancora nessuna offerta ufficiale».