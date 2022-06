Di Marzio: «Su Bremer non solo Inter e Milan, anche una big europea!»

Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale, ha parlato in particolare di Gleison Bremer, che non interessa solo a Inter e Milan ma anche a una big europea.

ALTRO CLUB – Gianluca Di Marzio parla del Torino, e in particolare del difensore brasiliano che piace da tempo all’Inter e anche al Milan: «Su Gleison Bremer da considerare anche il possibile inserimento del PSG. L’Inter in ogni caso ha da tempo un accordo con il giocatore, ma non con il Torino».