Romano: “Eriksen, patto di ferro! Inter non vuole perderlo, offerta…”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham nel mirino dell’Inter

LA SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato della trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen: «Eriksen è molto vicino. Manca solo l’accordo tra le due squadre. Quando ha un accordo col giocatore a 8 milioni di euro + 2 di bonus, quando arriva l’agente arriva a Milano, l’Inter sente di avere patto di ferro, di averlo in pugno. Ci sono tante squadre su di lui, ma martedì è giorno importante perché l’agente incontra a Londra il presidente del Tottenham, che si sa che un osso duro. L’Inter offre 15 milioni + 2 di bonus, mentre gli Spurs sono fermi a 20. L’offerta dei nerazzurri è in aumento di giorno in giorno e quindi non vogliono perderlo».