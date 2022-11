Rinnovo Skriniar dopo Inter-Bologna? Atteso incontro non banale − SM

Il rinnovo di Milan Skriniar rimane una questione molto importante in casa Inter. Le parti sono vicine ma ancora la fumata bianca non è arrivata. Occhio alla possibile svolta post Bologna

LAVORO − L’Inter lavora per migliorare sul campo ma anche per trovare la quadra definitiva con Milan Skriniar sul capitolo rinnovo. Dopo l’estate turbolenta, adesso si aspetta il rinnovo di contratto del difensore slovacco. Parole di Beppe Marotta, a tal proposito, molto indicative (vedi articolo). Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, dopo la partita contro il Bologna ci sarà un altro incontro con l’agente del giocatore, Roberto Sistici.