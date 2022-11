Barzaghi: «Marotta drastico, duro. Che differenze con l’Inter di un anno fa!»

Le parole di Marotta non sono passate inosservate. L’Inter è ritornata alle difficoltà di settembre, con una differenza incredibile con l’anno passato. Ne parla Barzaghi a Sport Mediaset

DIFFERENZA EVIDENTE − Marco Barzaghi ripercorre le dichiarazioni di Marotta (vedi articolo) e sottolinea i numeri tra stato attuale e anno passato: «Numeri preoccupanti, Beppe Marotta drastico. Solitamente non parla in modo così duro, serve una ripartenza perché l’Inter non riesce a vincere uno scontro diretto. 5 sconfitte contro squadre di alta classifica, il settimo posto preoccupa e soprattutto il gap dal Napoli capolista. Differenza dall’anno passato: 4 punti in meno, una sola sconfitta contro le cinque di quest’anno. Dato che in prospettiva Scudetto è un handicap non indifferente».