Thuram, ritorno di fiamma in casa Inter: c’è già un piano per giugno! − SM

Ritorno di fiamma per Marcus Thuram. L’Inter non ha abbondato la pista che aveva sondato un paio di estati fa. Il figlio d’arte piace ancora, occhio al prossimo mercato estivo

RITORNO DI FIAMMA − L’Inter continua a seguire Thuram, figlio del più noto Lilian. L’attaccante, in forza al Borussia Monchengladbach, era stato seguito dal club nerazzurro un paio di estati fa. Poi non se ne fece più niente a causa anche di un infortunio dello stesso giocatore francese. Adesso il ritorno di fiamma. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, l’Inter ha un piano per la prossima estate: si lavora per portarlo a Milano in scadenza di contratto.