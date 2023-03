Retegui, Inter già da tempo interessata. Prezzo in aumento – Sky

Mateo Retegui ha catturato l’attenzione di tutta Europa, ma questa non è una notizia positiva per l’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra era già sul giocatore da tempo.

PROMESSA – Mateo Retegui è adesso l’oggetto del desiderio di tante squadre in Europa. Le sue prestazioni con l’Italia hanno catturato l’attenzione, forse troppo per le possibilità dell’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra lavora da tempo per l’attaccante. Se il giocatore fosse arrivato prima in Italia sarebbe costato tre volte meno, oggi la convocazione in Nazionale ha fatto sì che il prezzo salisse sui 15-20 milioni di euro. Retegui è un giocatore del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, che eserciterà a giugno il diritto di riscatto a 2 milioni di euro. L’Inter conosce il giocatore, ha parlato con il papà, Dario Baccin lo ha osservato in entrambi i match con l’Italia e ha avuto modo di continuare a parlare con l’agente. Su questo ragazzo ci sono però gli occhi di tante squadre europee.