Rossi: «Conte fermo, ma attenzione. Inzaghi ha un macigno»

Il giornalista Gian Luca Rossi, tifoso nerazzurro e giornalista molto vicino alle vicende di casa Inter, sulle frequenze di TMW Radio ha fatto il punto sul possibile futuro della panchina di Simone Inzaghi. E di Antonio Conte.

SITUAZIONE PANCHINA – Gian Luca Rossi ha parlato così del possibile futuro della panchina dell’Inter e di Antonio Conte: «Penso stia fermo un anno, ma attenzione perché potrebbe anche sbarellare dopo un mese e mezzo e prendere la prima panchina di livello che si libera. Fermo non ci sa stare, ma chissà. La panchina dell’Inter traballa. Inzaghi con una rosa più debole di quella di Conte è arrivato due volte agli ottavi di Champions League, ma lo scudetto perso lo accompagna come un macigno. Se ritengono che Inzaghi non possa far crescere la squadra allora va cambiato. Thiago Motta, invece, al primo pareggio riceverebbe grosse critiche».