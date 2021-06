Raspadori, Inter vuole una prelazione. Marotta incontrerà Carnevali – CdS

Giacomo Raspadori è uno dei nomi che piace all’Inter per l’attacco, indipendentemente dal futuro di Lautaro Martinez. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, Marotta e Carnevali si incontreranno presto a Rimini.

INFORMAZIONI – L’Inter tiene viva la pista Giacomo Raspadori, chiedendo continue informazioni a procuratori e soprattutto dirigenti del Sassuolo. Ieri per esempio, uno dei suo procuratori – come già riportato ieri – ha incontrato l’Inter. Tullio Tinti, oltre che curare gli interessi di Simone Inzaghi, è anche il procuratore di Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Inevitabile però che l’Inter abbia chiesto informazioni sul giovane attaccante di proprietà del Sassuolo. A proposito dei neroverdi, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, martedì a rimini il dirigente nerazzurro incontrerà l’amico Giovanni Carnevali per l’inaugurazione del calciomercato. L’Inter dal canto suo vuole una sorta di prelazione da sfruttare entro questa sessione di mercato, indipendentemente dal futuro di Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

