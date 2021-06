L’Inter in questa sessione di mercato potrebbe liberarsi di diversi giocatori a zero, pur di risparmiare sull’ingaggio. È il caso di Radja Nainggolan (al Cagliari) ma non solo, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, anche Arturo Vidal potrebbe partire a zero.

A ZERO – Inter, oltre Radja Nainggolan anche Arturo Vidal potrebbe salutare i nerazzurri a zero. A ostacolare l’operazione però è l’ingaggio elevato del calciatore, motivo per cui potrebbe liberarsi a zero proprio come il belga. Sulle tracce del cileno ci sarebbe anche il Flamengo, oltre che il Club America. Nainggolan non avrebbe ancora trovato l’intesa economica con il Cagliari, e l’Inter dal canto suo non vuole dargli una buonuscita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

