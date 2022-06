Radu, scelta fatta sul futuro! La Cremonese lo aspetta per le firme – CdS

Radu tra le diverse offerte tra Serie A e Ligue 1 alla fine ha scelto di continuare il suo percorso di crescita in Italia, presto sarà un nuovo portiere della Cremonese.

SCELTA FATTA – Ionut Radu ha deciso di vestire la maglia della Cremonese. Tra le tante offerte, il portiere ha deciso di continuare il suo percorso in Serie A, probabilmente da protagonista con il club neo-promosso. Dopo l’intesa raggiunta, oggi il ragazzo è atteso in città per siglare il contratto con la Cremonese. Arriva dall’Inter con la formula del prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta