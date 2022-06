Bremer-Inter, Zhang stanzia un budget ben preciso: lo scenario – TS

Geison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport il presidente nerazzurro Zhang ha fissato il budget per il colpo

BUDGET – Geison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport il brasiliano ha già l’accordo con i nerazzurri che adesso dovranno trattare con il Torino. Il presidente Zhang, secondo il quotidiano, avrebbe stanziato un budget di 30 milioni per chiudere la trattativa: cifra in cui è compresa, eventualmente, anche una contropartita da girare ai granata. Il Torino, dal canto suo, cercherà di massimizzare il profitto, visto che Bremer è ormai a tutti gli effetti uno dei migliori difensori della Serie A. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci sarà quindi un incontro fra le parti per provare a chiudere l’affare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna