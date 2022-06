VIDEO – Mkhitaryan all’Inter: ruoli e cifre del contratto (con Decreto Crescita)

Manca solo l’annuncio ma non ci sono più dubbi sul fatto che Henrikh Mkhitaryan sia un nuovo calciatore dell’Inter. A parametro zero. Il centrocampista armeno, ormai ex Roma, è arrivato a Milano, dove ha svolto le visite mediche prima della firma. Usufruirà anche del Decreto Crescita. Di seguito il video con il servizio del collega Andrea Paventi per Sky Sport

