Pogba rompe con il Manchester United. Juventus no: il motivo. E l’Inter?

Pogba resta ai ferri corti con il Manchester United. Il centrocampista ora è out per infortunio, ma i comportamenti e la volontà del calciatore sembrano spingerlo verso l’addio. Real Madrid e Juventus sono da sempre i club maggiormente accostati, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di Inter

FUTURO SUL MERCATO – Paul Pogba agli sgoccioli con il Manchester United. Nonostante i continui accostamenti, secondo quanto risulta alla redazione di “Sportitalia”, il francese non andrà alla Juventus. I parametri economici non quadrano per il possibile ritorno in bianconero. Nonostante le ultime voci, anche l’Inter non sembra un’ipotesi realistica per il calciatore. Niente Italia, almeno a breve, dunque, per Pogba.