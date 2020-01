VIDEO – Icardi fa tre su tre! Vantaggio fulmineo del PSG

Nella sfida tra PSG e Saint-Etienne, valida per i quarti di finale della Coppa di Lega di Francia, i padroni di casa passano in vantaggio già dopo due minuti. Apre le marcature Mauro Icardi: 15° gol stagionale per l’ex capitano dell’Inter, che pone la firma anche in Coppa di Lega, dopo Ligue 1 e Champions League.

VANTAGGIO FULMINEO – Non passano nemmeno due minuti dal calcio d’inizio, e il PSG conduce già per 1-o contro il Saint-Etienne, nel quarto di finale di Coppa di Lega. Nonostante l’abissale differenza tra le due squadre (+20 per i parigini in classifica), Thomas Tuchel affronta la gara calando già il poker d’assi. In attacco, Angel Di Maria e Neymar scorrazzano sulle fasce, con Icardi e Kylian Mbappé a presidiare l’area. Una portata offensiva in grado di annichilire molte tra le migliori difese del mondo: Les Verts durano meno di 120 secondi, per la precisione 109. Thomas Meunier si accentra leggermente, e pesca l’ex capitano dell’Inter con un filtrante ad uscire. L’argentino si avventa sul pallone e riesce a colpire con un diagonale perfetto, che non lascia scampo al portiere sul secondo palo. Nel video dell’account Twitter “Supercopa20” si può rivedere l’azione del gol dell’1-0 del PSG: