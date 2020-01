Trevisani: “Inter, Godin soffre a 3. A centrocampo garanzie. Young…”

Riccardo Trevisani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, di alcuni singoli come Diego Godin e dei possibili movimenti in questa sessione di mercato dei nerazzurri

POSSIBILE ARRIVO – Riccardo Trevisani ha parlato prima del possibile arrivo di Ashley Young del Manchester United (QUI le ultime a riguardo) sottolineando le caratteristiche dell’esterno 34enne: «Young ha esperienza e un buon piede destro. Può giocare su entrambe le fasce ed è bravo anche a tirare le punizioni. Certo, Marcos Alonso mi emoziona di più perché è bravo in fase offensiva e difensiva, conosce Conte ed è perfetto come quinto».

DIFESA – Trevisani ha poi parlato di Diego Godin e del suo momento: «Credo che per Godin sia difficile competere con un giocatore bravo a impostare da dietro come Bastoni e con questo de Vrij che mai esce dal campo. Lui potrebbe fare comodo a tante squadre in Italia, ma a fa fatica a giocare nella difesa a tre. Penso all’errore su Suarez nella gara d’andata a Barcellona. Gli altri fanno meglio e quindi per ora si siede in panchina».

MERCATO – Trevisani ha chiuso parlando dei possibili rinforzi in attacco e a centrocampo: «Io prenderei un attaccante affidabile. Llorente è perfetto perché è diverso da Sanchez ed Esposito. Sensi quando ha giocato è stato spesso il migliore in campo. L’Inter a centrocampo ha i giocatori. Barella ha fatto benissimo prima di farsi male, Gagliardini e Vecino hanno dato garanzie così come Borja Valero. Non so quanti giocatori, escluso Pjanic, Conte cambierebbe con i centrocampisti della Juventus».