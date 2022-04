Pjanic, in estate ritorno al Barcellona: poi Inter come vice-Brozovic? – TS

Miralem Pjanic è attualmente in prestito al Besiktas. Il bosniaco, però, in estate farà ritorno al Barcellona. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport, l’Inter starebbe monitorando la situazione del centrocampista

OBIETTIVO? – L’Inter è alla ricerca delle pedine giuste per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. A centrocampo, oltre a calciatori in grado di far rifiatare Barella e Calhanoglu (vedi articolo), la squadra nerazzurra è alla ricerca di un vice-Brozovic. Secondo il quotidiano di Torino, Marotta e la dirigenza interista monitorano la situazione relativa a Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco, ex Juventus e Roma, è attualmente in prestito al Besiktas ma, in estate tornerà al Barcellona. Il suo ritorno in blaugrana, però, sarà solo di passaggio: il calciatore è in uscita e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per l’Inter. Inoltre, il suo agente, è Fali Ramadani, lo stesso rappresentante di Samir Handanovic.

Fonte: Tuttosport – F.M