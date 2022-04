Inter, occhi su un talento della Serie B: ipotesi scambio con Esposito

L’Inter è interessata ad un centrocampista del Lecce in Serie B. I nerazzurri vorrebbero intavolare una trattativa con i salentini sulla base di uno scambio. Esposito come carta

SCAMBIO IN VISTA − L’Inter ha messo gli occhi sul talento del Lecce Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999. Il danese sta disputando un’ottima stagione con la maglia giallorossa con il sogno ritorno Serie A ormai ad un passo. Il Lecce è infatti primo in classifica in Serie B, con tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Monza e Cremonese. Hjulmand ha totalizzato in questa stagione 34 presenze complessive condite da tre assist. Come riporta il portale Serie B news, l’Inter sarebbe molto interessata al ragazzo tanto da voler intavolare una trattativa con il Lecce. L’ipotesi sul vaglio è quella di uno scambio con Sebastiano Esposito, oggi in prestito al Basilea. Nonostante gli svizzeri abbiano la possibilità di riscattarlo, l’opzione è quella di un ritorno alla base. L’idea dell’Inter è quella di non farlo rimanere ad Appiano Gentile bensì di utilizzarlo come pedina scambio proprio con il Lecce per Hjulmand.