Inter, tutti i nomi per il centrocampo: Ausilio punta al ritorno di un ex – TS

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza, ma Ausilio punta al ritorno di un ex nerazzurro

MANOVRE – L’Inter è già al lavoro in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi della dirigenza del club, spiega l’edizione odierna del Tuttosport, è quella di rinforzare il centrocampo. La missione di Madrid di Ausilio non ha riguardato solo Jovic: sul taccuino del ds nerazzurro c’è anche Dani Ceballos. Lo spagnolo, 24 anni, è considerato un perfetto vice-Brozovic. Lo spagnolo, però, non è il solo obiettivo per il centrocampo nerazzurro: oltre a Frattesi del Sassuolo, il ds, secondo il quotidiano, monitora anche la situazione relativa a Mateo Kovacic. Il croato, ex Inter, è da sempre un pupillo del dirigente, che lo riprenderebbe di corsa. Sullo sfondo anche Rafinha, Wijnaldum e Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain: tutti e tre, però, hanno un ingaggio molto elevato.

Fonte: Tuttosport – F.M