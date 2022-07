Pinamonti che triangolo! Monza, Atalanta e Roma e il giro delle punte − SI

Triangolo di attaccanti in Serie A che coinvolge anche Andrea Pinamonti dell’Inter. Le tre squadre protagoniste invece sono Monza, Atalanta e Roma. Tutti i dettagli

TRIANGOLO − Alfredo Pedullà, a Sportitalia mercato, fa il punto sulla situazione Pinamonti in uscita dall’Inter: «Pinamonti? Al netto di tutte le suggestioni, c’è un interessante triangolo da considerare. Per Andrea Petagna possibile chiusura mercoledì con il Monza. Poi se l’Atalanta dovesse cedere uno tra Luis Muriel o Duvan Zapata, Pinamonti andrà a Bergamo. Formula con obbligo o diritto di riscatto a 20 milioni di euro con ipotesi contro riscatto a favore dell’Inter. A chiudere il triangolo è la Roma che è in pressing su Muriel».