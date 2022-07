Pedullà: «Da Bremer conferma ulteriore, da tempo! Ora l’Inter formalizza»

Le voci di oggi su Bremer all’Inter ormai convergono tutte nella direzione che, dopo il weekend, si chiuderà la trattativa col Torino. Pedullà, su Sportitalia, commenta il messaggio che il difensore brasiliano ha messo stasera (vedi articolo).

IN CHIUSURA – Gleison Bremer dovrebbe trasferirsi in pochi giorni all’Inter. Da Alfredo Pedullà il post su Instagram del brasiliano anticipa l’annuncio: «È una conferma ulteriore, diretta o indiretta, di quanto stiamo dicendo da tempo. Dopo il weekend entreremo nel vivo di questa trattativa che sarà formalizzata. Evidentemente lui non sta nella pelle, ha avuto sempre questo atteggiamento di attesa e Urbano Cairo ha solo voluto che fossero accettate certe richieste».