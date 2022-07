Bremer anticipa l’arrivo all’Inter? «Preparati per quello che sta arrivando»

In serata su Bremer si è sparsa la voce di un trasferimento all’Inter ormai imminente (vedi articolo). Il brasiliano, via Instagram, con un messaggio sembra far intendere che qualcosa si stia per muovere.

NUOVO ACQUISTO IN CHIUSURA? – Il trasferimento di Gleison Bremer dal Torino all’Inter dovrebbe formalizzarsi all’inizio della prossima settimana. Per il difensore brasiliano, che questo pomeriggio è entrato dalla panchina nell’amichevole contro l’Eintracht Francoforte (vedi articolo), dovrebbe essere stata l’ultima in granata. “Preparati per quello che sta arrivando”, il suo messaggio con una foto di oggi sul suo profilo Instagram. Che sa molto di anticipo del passaggio di Bremer all’Inter.