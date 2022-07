Dybala-Inter, situazione ferma per ‘colpa’ del miracolo Lukaku. Attesa − SI

Dybala all’Inter in stand-by. L’argentino è fermo e aspetta notizie dal club nerazzurro. Il ritorno di Lukaku ha un po’ modificato le carte. Presto si entrerà nel vivo

SITUAZIONE FERMA − Alfredo Pedullà, in collegamento a Sportitalia mercato, spiega la questione legata alla Joya: «Dybala? Nessuna notizia di firme, accordi, offerte presentate da Napoli o Roma per lui. Resto della mia idea: sta ancora aspettando, settimana prossima entreremo nel vivo meglio. Inoltre, l’Inter ha delle uscite impostate. Siamo fermi come lo siamo stati nelle settimane precedenti. C’è un sé davanti. Senza Romelu Lukaku all’Inter Dybala sarebbe alla Pinetina da 20 giorni. È successo il miracolo di mercato che ha cambiato un po’ le carte. Io aspetterei perché l’Inter dovrà fare ancora delle uscite, lui sta fermo».