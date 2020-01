Pinamonti, stop per gennaio! Genoa e Inter bloccate, la SPAL cambia – Sky

Condividi questo articolo

Pinamonti non può cambiare squadra a gennaio. L’attaccante, che il Genoa ha comprato dall’Inter a luglio, per problemi burocratici sarà costretto a rimanere in rossoblù sino a fine stagione. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, fa sapere che la SPAL ha cambiato obiettivo.

NIENTE MOVIMENTO – Andrea Pinamonti, secondo Gianluca Di Marzio, non può cambiare squadra a gennaio: «È una notizia negativa per la SPAL, perché la SPAL aveva individuato in Pinamonti l’attaccante giusto per rinforzarsi. Oggi ha avuto da Genoa e Inter brutte notizie, perché a livello burocratico e contrattuale il giocatore dovrebbe rimanere al Genoa fino a fine stagione, questo perché è legato al riscatto che scatta l’1 febbraio. Non ci sono, al momento, degli spiragli per Pinamonti, tant’è che adesso Genoa e SPAL stanno parlando di Antonio Sanabria. Proprio per questo motivo stanno cercando di capire se è possibile fare quest’altra operazione».