Di Marzio: “Kumbulla, corsia preferenziale Inter. Al Verona uno subito”

Condividi questo articolo

Kumbulla potrebbe diventare un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Il difensore albanese classe 2000, rivelazione del Verona, è entrato nel mirino dei nerazzurri e all’Hellas dovrebbe trasferirsi un giocatore già a gennaio. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ANCORA AFFARI – Gianluca Di Marzio ha aperto il programma di questa sera su Ashley Young, appena riconfermato. Il giornalista di Sky Sport però ha anche altro: «Inter, per il presente Young e per il futuro ha una corsia preferenziale per Marash Kumbulla. Questo a testimonianza dell’ottimo lavoro che ha fatto il Verona sul mercato estivo, perché Amir Rrahmani, Kumbulla e Sofyan Amrabat sono stati presi a pochissimo dal direttore sportivo Tony D’Amico e stanno andando due al Napoli e uno all’Inter. In questa operazione fra Kumbulla e Inter il Verona dovrebbe prendere subito Federico Dimarco».