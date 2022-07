Pinamonti scatena un’asta! Prossimo a salutare l’Inter: lo vogliono almeno in quattro – CdS

L’Inter ha ancora del lavoro da fare in uscita e Andrea Pinamonti potrebbe essere il prossimo a salutare. Il centravanti ha scatenato una vera e propria asta di mercato con almeno quattro squadre che lo vogliono. Secondo il Corriere dello Sport la prossima settimana sarà già decisiva per il suo addio (con un diritto in favore dei nerazzurri).

ASTA – Andrea Pinamonti è richiestissimo in Serie A, con almeno quattro squadre interessate, pronte a scatenare una vera e propria asta senza però spingersi troppo. Da segnalare l’interesse fisso di Monza, Atalanta e Sassuolo, e ci sarebbe anche la Salernitana che lo vorrebbe, ma non ha chance. L’Inter dal canto suo ha già fissato il prezzo del cartellino di circa 20 milioni. Come ormai noto da tempo, i nerazzurri sono disposti ad abbassare il prezzo del suo cartellino purché mantenga una sorta di recompra in futuro. Galliani fiuta il colpo, anche se il giocatore aspetta mosse da Percassi e Carnevali, che prima vogliono liberarsi di Muriel e Scamacca. Da lunedì gli agenti di Pinamonti incontreranno l’Inter e la società più interessata per provare a concludere.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.