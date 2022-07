Bremer, Inter gioca d’anticipo: si chiude! Agente del giocatore già a Milano – CdS

L’Inter ha in programma un nuovo incontro con il Torino per chiudere definitivamente la trattativa e giocare d’anticipo rispetto la concorrenza. Secondo il Corriere dello Sport sono giorni decisivi per la chiusura.

TUTTO PRONTO – L’Inter gioca d’anticipo perché vuole evitare un’asta con la concorrenza, soprattutto la Juventus, pronta a cedere de Ligt al Bayern Monaco. Il club nerazzurro ha capito che non c’è più tempo da perdere, dopo aver raggiunto – ormai da gennaio – l’accordo definitivo con il giocatore, manca ancora quello con il Torino. Tra lunedì e martedì l’incontro decisivo con il Torino per chiudere definitivamente la trattativa. L’Inter ha capito che la proposta avanzata, da 28-30 milioni bonus compresi, non basta. La formula individuata è il prestito con obbligo di riscatto. Possibile che l’intesa arriverà su una cifra che toccherà comunque i 40 milioni: 33-34 più bonus, scontando l’eventuale inserimento di Cesare Casadei valutato circa 7-8 milioni (mantenendo recompra?). L’agente del calciatore è già a Milano e c’è fiducia per la chiusura della trattativa, tanto che Bremer attende solo la chiamata per sottoporsi alle visite mediche all’Humanitas.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti