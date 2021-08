Pinamonti promesso all’Empoli, l’Inter attende per sbloccare la cessione

Andrea Pinamonti è ormai destinato a lasciare l’Inter per trasferirsi all’Empoli. I nerazzurri temporeggiano, prima di sbloccare la cessione dell’attaccante vogliono che arrivi un’altra punta dal mercato.

Andrea Pinamonti è ancora un membro della rosa dell’Inter, ma ormai molto difficilmente ne farà parte nel campionato che inizierà domani con Inter-Genoa. L’attaccante è infatti da tempo promesso all’Empoli, la trattativa non è stata ancora formalizzata solo per il bisogno dei nerazzurri di sistemare definitivamente il reparto offensivo. Secondo Valentino Dellacasa per “Sky Sport” non ci saranno ripensamenti, il giocatore è da tempo promesso all’Empoli e per il momento resta all’Inter solo per un fatto meramente numerico in vista dei primi impegni stagionali in cui l’Inter avrà ancora il reparto offensivo incompleto. Una volta che si saranno sbloccati tutti gli incastri in entrata, potrà anche essere completata questa operazione in uscita.