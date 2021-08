FOTO − Inter-Genoa, l’attesa sta per finire. Ranocchia: «Ci siamo»

Domani sarà finalmente Inter-Genoa, con i nerazzurri pronti a scendere in campo per la prima giornata di Serie A. Andrea Ranocchia sarà in panchina ma non vede l’ora di ricominciare

MENO UNO − Manca sempre meno per l’avvio del campionato di Serie A. Oggi è già vigilia con le squadre ormai pronte per ricominciare a correre sul rettangolo verde. L’Inter, da campione d’Italia in carica, sarà la squadra ad inaugurare la nuova stagione. La sfida contro il Genoa a San Siro avrà inizio alle 18.30. In attesa degli ultimi dubbi di formazione (vedi articolo) e della conferenza stampa di Inzaghi (vedi live), Andrea Ranocchia è già pronto per lo star definitivo. Questo il suo post Instagram, in cui sono presenti due fotografie con la nuova maglia dell’Inter e con tanto di didascalia: «Ci siamo».

