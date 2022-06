Pinamonti, l’Atalanta ha un accordo col giocatore ma non con l’Inter: le ultime – CdS

Molto del mercato dell’Inter in uscita dipenderà non solo dalla cessione di Milan Skriniar, ma anche da Andrea Pinamonti. Sull’attaccante è piombata l’Atalanta, ma come ribadito dal Corriere dello Sport, manca l’accordo con la dirigenza di Viale della Liberazione.

QUESTIONE DI ACCORDI – Andrea Pinamonti ha raggiunto un’intesa con l’Atalanta che è letteralmente piombata sul giocatore. L’offerta del club bergamasco, però, non soddisfa l’Inter, visto che non andrebbe oltre i 10 milioni più 5 di bonus. Mentre in Viale della Liberazione la valutazione del centravanti è di 20 milioni. In tal senso, il Monza è disposto a mettere una cifra superiore a quella proposta dall’Atalanta, ma comunque non ancora sufficiente. Pinamonti, però, è attratto dai bergamaschi, ma anche da Torino e Fiorentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno