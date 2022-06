Inter, rosa lunga per competere. Inzaghi, aumentano responsabilità – TS

L’Inter sta allestendo una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Secondo Tuttosport aumentano così le responsabilità di Inzaghi

ROSA COMPLETA – L’Inter sta allestendo una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Secondo Tuttosport la dirigenza vuole evitare che, la squadra, abbia un calo nella parte centrale della stagione, come avvenuto nell’ultimo campionato: calo che, di fatto, è costato il bis-tricolore ai nerazzurri. Con gli arrivi di Onana, Mkhitaryan, Asllani, Lukaku e quello possibile di Dybala, Inzaghi si ritroverebbe una rosa forte e profonda, con la possibilità di ruotare gli uomini senza perdere qualità. Una squadra allestita in questo modo, però, aumenta anche le responsabilità del tecnico sulle scelte compiute nei momenti chiave della stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi