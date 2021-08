Pinamonti, Inter ed Empoli in riunione per l’affare: le ultime

Andrea Pinamonti è nel mirino dell’Empoli che è al lavoro con l’Inter per l’attaccante italiano: la situazione relativa al giocatore.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, una riunione in sede è in corso tra la dirigenza dell’Inter e quella dell’Empoli per Andrea Pinamonti. Si sta lavorando per il prestito dell’attaccante italiano, formula che non è il principale problema. Infatti lo è l’ingaggio in quanto il giocatore nerazzurro guadagna due milioni di euro a stagione. I due club stanno quindi cercando un accordo per quanto riguarda ogni aspetto.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com