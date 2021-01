Pinamonti, doppia richiesta all’Inter: la situazione sull’attaccante – SI

Pinamonti ha avuto un impiego minimo in questa prima parte di stagione con l’Inter, e ora resta infortunato. L’attaccante classe ’99 può partire già a gennaio: secondo Alfredo Pedullà ci sono due squadre di Serie A sull’ex Genoa.

PUÒ PARTIRE? – Due presenze in Serie A e una in Champions League, tutte per scampoli di partita e due mesi fa. Troppo poco per Andrea Pinamonti, che a ventuno anni ha necessità di giocare. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, sulle tracce del classe ’99 ci sono Benevento e Bologna. Sono soprattutto i primi a essere maggiormente interessati a lui, muovendosi già con forza per provare a trovare un accordo.