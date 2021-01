Eriksen, il PSG ha contattato l’Inter: la motivazione è particolare – Sky

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen al PSG è stato rilanciato più volte, con l’arrivo di Pochettino al club francese (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, dopo aver aggiornato sul possibile ritorno di Éder (vedi articolo), ha però smentito seccamente che ci sia una trattativa con l’Inter. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

OPERAZIONE IMPROBABILE – Non solo Éder Citadin Martins in questo gennaio per l’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio, però, c’è da fare una smentita secca: «Christian Eriksen di nuovo con Mauricio Pochettino? Non l’ho detto io! PSG e Inter negli scorsi giorni si sono sentite. Il PSG stesso ha detto che non sono stati loro a far uscire queste voci sui giornali, perché non sono interessati. A oggi la situazione è questa: non c’è nessun tipo di interesse e di trattativa».