Éder, OK per il ritorno all’Inter. Parte seconda con uno scenario – Sky

Éder può davvero tornare all’Inter già a gennaio, nel caso in cui non dovessero esserci opportunità migliori. Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha ripreso la notizia di ieri sui nerazzurri (vedi articolo) aggiungendo dettagli: ecco le ultime di serata.

RITORNO POSSIBILE? – Ecco le notizie fresche di Gianluca Di Marzio: «Éder Citadin Martins, come detto ieri, è un’opportunità che l’Inter sta valutando e valutera ancora di più nei prossimi giorni, qualora non dovessero incastrarsi delle caselle. Se non esce Andrea Pinamonti, che ha offerte tra cui Benevento e Bologna, e con la questione Christian Eriksen non può inserire ingaggi pesanti e pagare altri cartellini. Éder ha già il contratto col Jiangsu Suning, ha dato l’OK per venire a Milano. Ad Antonio Conte piace, non la chiude domani mattina però ce l’ha pronta».