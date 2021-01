Esposito torna all’Inter solo di passaggio: nuova richiesta in Serie B

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito ha avuto un prestito fallimentare alla SPAL: per lui è pronto il ritorno all’Inter. In nerazzurro, nonostante la ricerca di un attaccante, dovrebbe soltanto transitare per poi essere girato a un’altra società. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di interesse in Serie B.

NUOVA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito aveva cominciato la stagione alla SPAL da titolare. Poi, da fine novembre in poi, appena tre presenze per un totale di trentacinque minuti. Nelle ultime cinque giornate del campionato cadetto è rimasto a guardare i compagni, e a breve dovrebbe lasciare Ferrara. Lo segnala Gianluca Di Marzio: «Esposito torna all’Inter, perché la SPAL non è riuscita a valorizzarlo. Dovrebbe girarlo al Pescara in Serie B, che già lo voleva nel mercato di settembre».