Pinamonti-Atalanta, Percassi: «Ci stiamo lavorando, ma nessun incontro»

Pinamonti rimane in uscita dall’Inter e fortemente in orbita Atalanta. Il giocatore ha già dato il suo ok ma manca l’accordo tra i club. A tal proposito ha parlato Luca Percassi

NO INCONTRO − L’AD dell’Atalanta, Luca Percassi, si è espresso su Pinamonti. Il giocatore dell’Inter è finito nel mirino della Dea. C’è il gradimento totale dell’attaccante ma manca l’accordo tra i club: «Andrea Pinamonti è un giovane che piace, è sicuramente interessante. Ci stiamo lavorando. Oggi incontro con l’Inter? Non è previsto alcun incontro».