Pinamonti, accordo raggiunto tra Inter e Salernitana! Parola al giocatore

L’Inter si prepara a quella che potrebbe essere la prima vera cessione di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con la Salernitana.

ACCORDO RAGGIUNTO – Si sblocca l’affare Andrea Pinamonti per l’Inter, o almeno i primi passi sono stati fatti. Con Monza e Sassuolo sempre presenti sullo sfondo, la squadra che si è mossa concretamente per l’ex centravanti dell’Empoli è invece la Salernitana. Secondo il quotidiano romano, i due club hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione del calciatore che si trasferirebbe in Campania a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Adesso tocca a Pinamonti trovare l’accordo con il club del presidente Iervolino.

Fonte: Corriere dello Sport