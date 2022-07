Di Gennaro: «Mercato, Juventus la migliore! Ora competitiva come l’Inter»

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi commentatore TV, sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della Juventus, a detta sua ora al pari dell’Inter.

COME L’INTER – Antonio Di Gennaro fa il punto sul mercato delle big in Serie A e tira un po’ le somme: «La Juventus ha preso Gleison Bremer ma non credo basti quello. Ma per me la priorità credo che sia il regista. Adesso la vedo alla pari con i nerazzurri. Sul Milan dico che è più avanti, ma deve accelerare sul completamento della squadra. Per ora comunque la Juventus si è alzata di livello, ha superato il Napoli ed è vicino a Milan e Inter. Per me ha fatto meglio di tutti finora».