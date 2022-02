Perisic vuole il rinnovo con l’Inter! Presto l’incontro fra le parti: le cifre – TS

L’avventura di Ivan Perisic all’Inter potrebbe continuare. Secondo il Tuttosport, il croato ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto con i nerazzurri. Presto l’incontro fra le parti

CIFRE – Ivan Perisic ha manifestato la volontà di restare all‘Inter. Questo, secondo il Tuttosport oggi in edicola, l’esito del primo incontro fra l’entourage del croato e la dirigenza nerazzurra. Nelle prossime settimane, quindi, dovrebbe esserci un incontro fra le parti per cominciare a parlare di cifre. L’ultima offerta dell’Inter, che risale ad inizio dicembre, corrisponde ad un biennale da 3,5 milioni netti: distante dalle richieste di Perisic, che vorrebbe uno stipendio di 6 milioni per tre anni. C’è distanza ma, il fatto che le due parti abbiano deciso di rivedersi dimostra come ci sia volontà di trovare un accordo.

Fonte: Tuttosport