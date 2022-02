Handanovic, un piano per il rinnovo. Retroscena prima dell’arrivo di Onana – CdS

Handanovic, insieme a Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, è uno dei giocatori in scadenza con cui l’Inter vuole discutere per rinnovare il contratto adeguando l’ingaggio. Un primo approccio, in realtà, c’è già stato, con un retroscena particolare raccontato dal Corriere dello Sport.

IL PIANO – L’Inter all’agente di Samir Handanovic è già tata prospettata la volontà del club di trattenerlo, come più volte ribadito anche dall’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, ma il prolungamento del contratto (così come quello di Perisic) è vincolato a una diminuzione dell’ingaggio del 20-25%. Magari una porzione del “taglio” potrebbe essere inserito come premio finale in caso di obiettivi raggiungibili dalla squadra. La politica del club, insomma, è quello di diminuire il monte ingaggi soprattutto per gli over 30.

RETROSCENA – A testimonianza di quanto i dirigenti tengano al capitano dell’Inter (ma anche a Ivan Perisic), c’è stata una telefonata della dirigenza prima dell’acquisto di Onana, un’occasione a parametro zero che doveva essere colta. Al capitano nerazzurro è stata ribadita la volontà di andare avanti insieme, creando un dualismo tra i pali che stimolerà sia lo sloveno che il camerunese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti