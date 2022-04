Perisic e il rinnovo, l’Inter può fare una concessione! Una data per lui e Skriniar – SI

Perisic è in scadenza di contratto al 30 giugno, Skriniar ha invece un anno in più. Secondo Sportitalia c’è la possibilità che l’Inter rinnovi con entrambi e in particolare per il croato possono cambiare alcuni paletti.

CAMBIO DI ROTTA – Per Ivan Perisic l’Inter è disposta a una concessione per arrivare al rinnovo di contratto. Lo riporta Sportitalia, che segnala come la società abbia un tetto di ingaggio di tre milioni netti a stagione per i giocatori Over-30. Per Perisic, che ne ha fatti trentatré lo scorso 3 febbraio, si può arrivare a quattro e, viste le prestazioni del croato, la società sta valutando. Su di lui c’è anche da trovare la quadra per quanto riguarda la durata del nuovo contratto. Non ci saranno invece problemi per Milan Skriniar: con lui c’è già un’intesa di base per rinnovare a quattro milioni e mezzo a stagione (a salire) fino al 30 giugno 2026. L’Inter inizierà le trattative con Perisic e Skriniar dopo mercoledì, ossia una volta superata la trasferta di Bologna.