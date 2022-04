Mangiante: «Quattro panchinari dell’Inter sarebbero titolarissimi nella Roma!»

Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, ammette la superiorità dell’Inter dal 3-1 di ieri con la Roma. Non solo: per il giornalista quattro dei cinque cambi di Inzaghi sarebbero titolari da Mourinho.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – Angelo Mangiante valuta il day after di Inter-Roma: «Ieri sera ha vinto la squadra più forte. Era così apparsa nel girone d’andata la differenza, si era un po’ acuita nel girone di ritorno ma c’era stato il 2-0 in Coppa Italia. C’è un gap evidente, a partire dalle panchine: a un certo punto Simone Inzaghi ha fatto entrare Alessandro Bastoni e Joaquin Correa, sarebbero titolarissimi nella Roma. C’erano Robin Gosens e Matteo Darmian in panchina, che sarebbero titolari. José Mourinho questo lo sa, ha fatto i complimenti ai suoi giocatori e riconosciuto la superiorità dell’Inter».