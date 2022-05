Perisic, retroscena sul rinnovo. Attende l’Inter o andrà via? – CdS

L’Inter questa sera è di scena a Cagliari contro i sardi. I nerazzurri devono vincere e sperare anche in un aiuto dall’Atalanta impegnata alle 18 contro il Milan a San Siro. Intanto però, sul fronte rinnovi, c’è un retroscena sul prolungamento di Ivan Perisic.

INCONTRO – L’Inter è trascinata, in questo finale di stagione, da Perisic. Di solito a questo punto della stagione i giocatori si spompano mentre il croato, in formissima, continua a macinare chilometri, gol e assist. Oggi c’è la trasferta di Cagliari dove ovviamente sarà titolare con l’incognita futuro sempre lì. Perisic ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe lasciare l’Inter a zero. Marotta si è detto fiducioso venendo però attaccato nel post partita dallo stesso Perisic che si è lamentato un po’ del trattamento. Secondo il Corriere dello Sport, le parti si sono incontrate anche molto recentemente, precisamente il mercoledì mattina prima della finale di Coppa Italia. L’Inter propone un biennale (1+1) ma con cifre al ribasso rispetto ai 4.8 milioni di euro percepiti adesso. Che futuro si profila? La Juventus lo segue ma sembra essere la Premier League il campionato che stuzzica di più con Newcastle e soprattuto Chelsea pronte all’assalto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti