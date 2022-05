Perisic, Juventus fa sul serio. Dybala viene, lui esce? – SM

L’Inter prepara l’assalto a Paulo Dybala quando il campionato sarà concluso e il giocatore si svincolerà dalla Juventus. Ma i bianconeri, dal canto loro, provano lo scippo all’Inter a sua volta con Ivan Perisic vicino ai bianconeri.

CHIUSURA – L’Inter vuole, per il prossimo anno, Paulo Dybala. L’attaccante argentino lascerà la Juventus a parametro zero e i nerazzurri ci pensano seriamente. Occhio però ai bianconeri. Anche secondo SportMediaset infatti, l’addio di Perisic si può concretizzare con l’approdo dagli acerrimi rivali che prende piede. I bianconeri mettono sul piatto un biennale da 6 milioni di euro a stagione, 1.5mln in più di quanto offre l’Inter. E Perisic ci pensa. Al croato non è andato giù il trattamento avuto e dunque potrebbe seriamente cambiare aria.

Fonte: SportMediaset